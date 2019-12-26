Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Devlet Tiyatroları ve Serebral Palsili Çocuklar Derneği iş birliği ile sahnelenen Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı ‘'Lüküs Hayat' müzikalini Serebral Palsili çocuklar ve aileleriyle birlikte izledi

Devlet Tiyatrolarının 70'inci yılı anısına ilk kez sahnelediği; tiyatro tarihinin klasikleşen ve sevilen eserlerinden, Cemal Reşit Rey'in 1933'te yazdığı 'Lüküs Hayat' müzikali, Dünya Engelliler Günü kapsamında Cüneyt Gökçer Sahnesi'nde seyircisiyle buluştu.

Murat Atak'ın rejisörlüğünü üstlendiği eser, renkli kostümleri, dönemi yansıtan yalılar, köşkler ve balo salonlarının yer aldığı dönebilen dekoru ile büyük beğeni topladı. Mizahi dilin hâkim olduğu eserde, oyuncalara bir orkestra ekibi eşlik etti.

Müzikali Serebral Palsili çocuklar ve aileleriyle birlikte izleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy gazetecilere yaptığı açıklamada, Cemal Reşit Rey'in ölümsüz eserini Ankara Devlet Tiyatroları oyuncularının çok iyi bir performansla sunduğunu belirtti. "Serebral palsili çocuklarımızın derneği olan Serebral Palsili Çocuklar Derneği ile bu geceyi organize ettik. Açıkçası onların katılımından da çok mutluyuz. Hem kostümleri hem koreografisi hem 15 kişilik orkestrasıyla keyifli geçen bir oyun. İlk kez sergileniyor. Devlet Tiyatrolarının 70'inci yıl dönümüne denk geldi. O açıdan da anlamlı bir akşam oldu. Bütün sanatseverleri de bu oyuna davet ediyoruz. Oyunu beğeni ile izleyeceklerinden eminim" diyen Ersoy, bu tarz organizasyonların düzenlenmesi konusunda çaba gösteren derneklere her türlü desteği verdiklerini söyledi.

TBMM Başkanvekili Levent Gök ile AK Parti Kars Milletvekili ve 65. Hükümet Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ı da izlediği 'Lüküs Hayat', küçük hırsızlıklarla geçinen 'Rıza' ile 'Fıstık'ın, zengin bir eve girince kendilerini kıyafet balosunda bulmasıyla başlıyor. İkilinin içine düştüğü bu yeni ortam, batılılaşma özentisinin ortasına düşmüş halktan insanların durumunu yansıtıyor. Çelişkilerin iyice keskinleştiği yaşam biçimleri, oyunda komik olaylara neden oluyor ve müzik ve dansın iç içe geçtiği zengin bir içerikle sunuluyor.

Koreografisi Ömür Uyanık, müzik düzenlemeleri Aytuğ Ülgen, müzik çalıştırıcılığı Malahat İsmayılova'ya ait olan eserin, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zeynel Işık, dekor tasarımını ise Sertel Çetiner üstleniyor. Oyunda Levent Çelmen, Rengin Samurçay, Pelin Dikmenoğlu, Alev Buharalı, Şahap Sayılgan, Berrin Demir, Serkan Ekşioğlu, Mehmet Ali Toklu, Çağrı Turan, Özge Mirzali, Akın Erozan, Süheyla Gürkan, Can Öztopçu, Engin Özsayın, Gönül Orbey, Ayşe Akınsal, Buket İnger, Bülent Çiftçi, Bahadır Karasu, Umut Karadağ ve Güven Besimoğlu rol alıyor.