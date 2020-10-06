Serebral palsi hastası 6 yaşındaki çocuğun yürüme sevinci

AA

İzmir'de yaşayan 6 yaşındaki serebral palsi (beyin felci) hastası Kağan Ali Çakır, 5 yıldır gördüğü fizik tedavinin ardından, dengesini kurarak ilk adımlarını atmaya başladı.

Karşıyaka ilçesinde yaşayan Ahmet ile Funda Çakır çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya gelen Kağan Ali'ye 10 aylıkken, serebral palsi teşhisi kondu.

Bebeklerini dengesini sağlayarak yürütmek için birbirlerine söz veren Çakır çifti, 5 yıl önce hastaneye başvurdu.

Yapılan muayenesinin ardından Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümünde tedavisine başlanan küçük Kağan Ali, dengesini kurup adım atmaya başladı.

Küçük çocuğun yalnız yürüyebilmesi kendisinin yanı sıra ailesi ile onu tedavi eden sağlık çalışanlarını mutlu etti.

"KAĞAN ALİ MUCİZE BİR ÇOCUK"

Anne Funda Çakır, oğluna serebral palsi teşhisi konduğu gün büyük üzüntü yaşadığını anlattı.

Hastalığı araştırdıktan sonra kabullenme süreçlerinin kısa sürdüğünü belirten anne Çakır, şunları kaydetti: "Eşimle hastalığı kabullendiğimizde yolun yarısını aşmış durumdaydık. Çocuğumuzun iyi bir fizik tedavi alması gerekiyordu. Hiçbir zaman pes etmedik. Tabii Kağan Ali de bu süreçte çok azimliydi. O mucize bir çocuk. Bu süreçte fizik tedavinin yanı sıra Kağan Ali, çeşitli spor dallarıyla da ilgilendi. Özel eğitime devam ediyor. Ona sevgimizi verdik. O da dengesini kurarak ve ilk adımını atarak bizi mutlu etti. Ailelerin hiçbir zaman pes etmemesi lazım."

Çakır, yıllardır fizik tedavi ekibiyle aile gibi olduklarını, Kağan Ali'nin adım atabilmesinde tedavinin yıllardır sürmesinin büyük katkısının olduğunu aktardı.

"'ŞİMDİ KOŞABİLİR Mİ?' DİYE DÜŞÜNÜYORUZ"

Babası Ahmet Çakır da oğlunun adım attığını görünce gözlerine inanamadığını belirterek, "Kağan Ali oturamayacak durumda bir çocuktu. Tedavi gördüğü süre zarfında, oturmayı geçtik, emeklemeye başladı. Ondan sonra dengede durmayı öğrendik ve yürümeye başladı. Şimdi 'Koşabilir mi?' diye düşünüyoruz. Tedavi oldukça güzel gidiyor. Çabalarımızın sonuçlarınızı alıyoruz." diye konuştu.

"KESİN TEDAVİSİ YOK"

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Rezzan Günaydın ise Kağan Ali'nin uygulanan tedavinin ardından adım atmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Günaydın, şunları kaydetti: "Serebral palsinin kesin bir tedavisi yok. Yoğun fizyoterapi, bazı ilaçlar ve botulinum toksin enjeksiyonları ile bazı cerrahi tedavi yöntemleri hastaların maksimum potansiyellerine ulaşmalarına yardımcı olabiliyor. Fizyoterapi içinde yer alan egzersiz uygulamaları, çocuğun fonksiyonel durumuna göre başını dik tutmasını, oturmasını, ayakta durmasını, yürümesini ve koşmasını destekleyecek şekilde çocuğa özel uygulanıyor. Ayrıca çocuğun vücudundan ve çevresinden edindiği duyu bilgisini organize edip günlük yaşam aktivitelerinde kullanmasını sağlayan tedaviler de oldukça yararlı."