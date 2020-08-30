Serdar usta yarım asırdır zamanı ayarlıyor

İlçedeki Bakırcılar Çarşısı'nda iki kuşaktır saat ustalığını devam ettiren 61 yaşındaki Gencer, henüz 10 yaşındayken mesleği saatçiliği öğrenerek, 22 yaşında dükkan açtı.
Çekirdekten yetişten Gencer, kol saatlerinden duvar saatlerine, köstekli saatlerden cep saatlerine kadar her türlü saatin bakım ve onarımını 51 yıldır ilk günkü heyecanla sürdürüyor.
- "Özellikle Osmanlı saatlerini çok tamir ediyoruz"
Serdar Gencer, AA muhabirine, saatin kendisi için özel bir anlamı olduğunu ve gelişen teknolojiye direnerek 51 yıldır mesleğini severek sürdürdüğünü söyledi.
Kurmalı mekanik ve otomatik saatlere ilgi olduğunu dile getiren Gencer, "Türkiye'nin birçok yerinden Osmanlı saatlerini tamir yaptırmak için bize gönderiyorlar, biz de tamirini yaparak geri gönderiyoruz. Bütün saatler tamir edilebilir, her saat mutlaka yapılır ve çalıştırılır. Şu an revaçta olan Osmanlı ve köstekli saatler. Ayrıca kurmalı mekanik ve otomatik saatlere de bir geri dönüş var. Özellikle Osmanlı saatlerini çok tamir ediyoruz." diye konuştu.
- "Oğlum bu zanaatı seviyor ve yapmak istiyor"
Günümüzde çırak yetiştirmenin zor olduğuna işaret eden Gencer, "Çırak seviyesinde olan bütün çocuklar, artık okuldalar. Oğlum da lise sonda okuyor, bu zanaatı seviyor ve yapmak istiyor. Liseyi bitirecek, ondan sonra bu işi yapacak. Çırak yetiştirmek ve almak bugünlerde zor." ifadelerini kullandı.
Gencer, mesleğini yarım asırdır ilk günkü heyecanla sürdürdüğünü vurgulayarak, sağlığı el verdiği sürece saatlere ayar vermeye devam etmek istediğini sözlerine ekledi.
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