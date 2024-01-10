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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti

        Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe "Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 00:21 Güncelleme: 10.01.2024 - 00:21
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        "Bu formayı giyen tüm futbolcular değerlidir"
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        Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Beşiktaş, konuk olduğu Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti.

        Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş’ın Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, “Sakatlıklar Beşiktaş’ın bu yıl çok büyük sorunu. Beşiktaş forması giyen tüm futbolcular değerlidir demiştim. Maç içinde de kazanması gerekiyorsa ağırlığını koyar kazanırız demiştim. Öyle de oldu. Hepsini tebrik ediyorum. Rizespor kendi sahasında hep önde basan, topa hakim olmak isteyen, hep baskılı futbol oynamak isteyen bir takım. Bütün defans halinde önde oynamamız gerekiyordu. Bunu bugün başardık. Öne çıktık. Pozisyonlarda ikinci topu biz aldık. Goller sırasıyla gelince rahat bir maç geçti” ifadelerini kullandı.

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