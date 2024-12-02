Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        35
        Fenerbahçe
        FB
        32
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        29
        ikas Eyüpspor
        EYP
        23
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Göztepe
        GÖZ
        21
        Rams Başakşehir
        İBFK
        19
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        19
        Net Global Sivasspor
        SVS
        18
        Tümosan Konyaspor
        KON
        18
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        17
        Trabzonspor
        TS
        15
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        Kasımpaşa
        KSM
        15
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Bellona Kayserispor
        KYS
        12
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        11
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        8
        Adana Demirspor
        ADS
        2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Elimizden geleni yapacağız! - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Elimizden geleni yapacağız!

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş deplasmanda Atakaş Hatayspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlıların teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2024 - 19:34 Güncelleme: 02.12.2024 - 19:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Elimizden geleni yapacağız!"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 14. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak Beşiktaş'ta, teknik sorumlu Serdar Topraktepe, maç öncesi konuştu.

        İşte Topraktepe'nin açıklamalarından satır başları:

        Bu süreçte taraftarımızın yıprandığının, üzüldüğünün bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte. Onları mutlu etmek için bu maçı kazanıp hediye etmek istiyoruz. Hocamız ayrıldıktan sonra 1 gün idman yapıp buraya geldik. Sakatlarımız oldu. Oyuncularımızla konuştuğumuzda hepsi oynamak istediğini söyledi. Bunlardan biri Milot. Sabaha kadar serum yedi ve artı ufak bir kalfında sakatlığı var, oynamak istediğini söyledi. Doktorlarla konuştu. Milot ile maç içinde konuşacağız, ne kadar süre alır bilemiyorum ama çok istediği için ilk 11'de. Diğer oyuncular da bunun bilincinde. Taraftarımızı mutlu edebilmek için elimizden geleni yapacağız.

        Salih Uçan ile 2 senedir beraberiz. Bu sene biraz az süre aldı. Geçen maç 30-35 dakika oynadı. Onunla konuştum, durumunun iyi olduğunu söyledi. Onun bu maçta olmasını istedik. Elinden gelen her şeyi yapacağına inanıyorum.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        Narin cinayetinde Ulusal Kriminal Büro raporu çıktı!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        İstanbul'da 3 gün yağmur var!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        Karaborsa bilet iddialarıyla ilgili karar çıktı!
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        2 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Bakan Fidan İran Dışişleri Bakanı ile bir araya geldi
        Icardi'ye polis baskını
        Icardi'ye polis baskını
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Kremlin'den Suriye açıklaması
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Yeni bir insan türünün keşfedildiği iddia edildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Ortadoğu'da gözler Suriye'ye çevrildi
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Zirve değişti: İşte Türkiye'nin en zenginleri
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        Stellantis CEO'su Carlos Tavares istifa etti
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        "Eşitsizlikte bölgesel lideriz"
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        2 kardeş denize düşmüştü! Yürek yakan yeni görüntü ortaya çıktı!
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Penaltı var mıydı? Kart çıkmalı mıydı?
        Sigorta fiyatları artacak
        Sigorta fiyatları artacak
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        "Mindful" yemek hayatınızı kökten değiştirebilir!
        Habertürk Anasayfa