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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Serdar Topraktepe: Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek - Beşiktaş Haberleri

        Serdar Topraktepe: Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek

        Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ta altyapı teknik sorumlusu Serdar Topraktepe, "İki günlük sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2023 - 23:56 Güncelleme: 25.12.2023 - 23:56
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        "Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek"
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        Teknik direktör Rıza Çalımbay ile yolların ayrılması nedeniyle takımın başına geçen Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı Teknik Sorumlusu Topraktepe, Mersin Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

        Topraktepe, Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen askerleri minnet ve saygıyla andığını belirterek, Allah'tan rahmet diledi.

        Kendisine bu maç için verilen görevin ardından 19 Yaş Altı Takımı'nın kampına döneceğini belirten Topraktepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Karşılaşma için yaptığımız analizde, uzun toplarla ve oradan alacakları ikinci toplarla sonuca gitmek isteyen bir Hatayspor gördük. Biz de onların defansını biraz öne çekip arkadaki boşluklardan yararlanmak istedik. Bundan da yararlandığımıza inanıyorum. Aynı zamanda ikinci toplar çok önemliydi, hepsini almaya çalıştık. Oyuna ilk girişimiz çok iyiydi. Sonlara doğru takımımız biraz yoruldu."

        "Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık"

        Topraktepe, bir basın mensubunun "Sahada biraz daha özgür Beşiktaş futbolcu grubu olduğunu gözlemledik. Ne gibi çalışmalar yaptınız?" sorusu üzerine, şu ifadeleri kullandı:

        "Buradaki 7-8 oyuncu da altyapıdan benim oyuncum. 2-2,5 senedir onlarla 7 gün 24 saat beraberiz. A Takım ile 19 yaş takımının aynı tesiste olmasından dolayı ilişkilerimiz yakın olduğu için oyuncularla arkadaşlığımız, dostluğumuz vardı. İki günlük sürede bir şey yapmadık. Sadece maça odaklandık ve kazanmak istedik."

        Topraktepe, ilk 11'de şans bulduğu maçta takımını öne geçiren golü atan 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy'un başarılı olacağına inandığını belirterek, "Aşağıdan çok iyi oyuncular gelecek. Semih'i ilk 11 oynattık, A takıma kazandırdık. Buraya gelen oyuncularımızın hepsinin inşallah A takımdaki sürecin sonunda Beşiktaş'a hizmet edeceğine inanıyor, onlara sonsuz güveniyorum." diye konuştu.

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