Serdar Tatlı 24 Ocak 1966 tarihinde Şanlıurfa'da doğdu. Eski Türk futbol hakemiydi şimdi mesleği MHK başkanlığıdır. 25 Ağustos 2020'de MHK başkanlığına atandı.

Türkiye Süper Lig'inde 9 sezon boyunca 119 maç yönetmiştir. Kendisi aynı zamanda İbrahim Tatlıses'in amcasının oğludur.

Doğum tarihi: 24 Ocak 1966 (54 yaşında)

Doğum yeri: Şanlıurfa, Türkiye

Mesleği: Memur

SERDAR TATLI YÖNETTİĞİ MAÇLAR