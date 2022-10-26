Beşiktaş'ta bu yaz kadro dışı bırakılan, ardından Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı, Valerien Ismael'e göndermede bulundu.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan genç futbolcu "İncittiğiniz gönlün kırdığınız kalbin bedduasından korkun" ifadelerini kullandı.

Ggenç futbolcu, siyah-beyazlıların Avusturya'daki kampında oynadığı Viktoria Plzen maçındaki davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmış ardından özür dilemişti.

Eylül ayında Braga'ya 2,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Serdar, 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.