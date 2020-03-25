İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşanan şarkıcı Serdar Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Evleneceklerine dair haberler çıkan ünlü çift ayrılık kararı aldı.

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.