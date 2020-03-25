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Serdar Ortaç ve Seçil Gür ayrıldı

Şarkıcı Serdar Ortaç’ın, meslektaşı Seçil Gür ile aşkı kısa sürdü. Ortaç, ayrılığı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu

25.03.2020 - 17:08 | Güncelleme: ABONE OL
Serdar Ortaç, Seçil Gür

İrlandalı model Chloe Loughnan'dan boşanan şarkıcı Serdar Ortaç da gönlünü meslektaşı Seçil Gür'e kaptırmıştı. Evleneceklerine dair haberler çıkan ünlü çift ayrılık kararı aldı.

Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Daha önce haberlere de yansıyan ilişkim karşılıklı anlaşmazlıklar sebebiyle bitmiştir" ifadelerini kullandı.

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