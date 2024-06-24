Serdar Ortaç'tan yeni inciler

Ünlü şarkıcı yayınladığı videoda şunları söyledi; "Kızlar, şimdi sizlere tatilde kullanabileceğiniz mayo, bikini tavsiyeleri veriyorum. Bir erkek gözüyle... Önce makyajınıza bakın, denize gireceğiniz için iki kat fondöten sürün. Sekiz kere eyeliner çekin. Dudağınızı şişirin. Ondan sonra denize girin, o bikini çok iyi dayanacaktır. Çünkü makyajla bikininin bir ilişkileri var aralarında... Ondan sonra eğer botoks yaptırmadıysanız yüzde yüz botoks yaptırın ki deniz suyu tuzlu olduğu için Allah'ın verdiği 22 yaşında gerdirdiğiniz yanaklarınızı tuz beslesin" ifadelerine yer verdi.