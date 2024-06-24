Serdar Ortaç'tan yeni inciler
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, sosyal medya hesabından ironili bir paylaşımda bulundu
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54 yaşındaki Serdar Ortaç, her fırsata takipçilerinin ifadesiyle 'İnciler', 'Bilgilendirici', 'Aydınlatıcı' paylaşımlarda bulunuyor. Ortaç, bu kez yaz mevsimine paralel olarak 'Bilgilendirici', 'Aydınlatıcı' bir paylaşımda bulundu.
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Ünlü şarkıcı yayınladığı videoda şunları söyledi; "Kızlar, şimdi sizlere tatilde kullanabileceğiniz mayo, bikini tavsiyeleri veriyorum. Bir erkek gözüyle... Önce makyajınıza bakın, denize gireceğiniz için iki kat fondöten sürün. Sekiz kere eyeliner çekin. Dudağınızı şişirin. Ondan sonra denize girin, o bikini çok iyi dayanacaktır. Çünkü makyajla bikininin bir ilişkileri var aralarında... Ondan sonra eğer botoks yaptırmadıysanız yüzde yüz botoks yaptırın ki deniz suyu tuzlu olduğu için Allah'ın verdiği 22 yaşında gerdirdiğiniz yanaklarınızı tuz beslesin" ifadelerine yer verdi.
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Serdar Ortaç, daha önce sosyal medya hesabından TikTok hesabının kapatıldığını yayınladığı başka bir video ile duyurmuştu. Ortaç; "TikTok hesabımı kapatmışlar, sanki namus suçu işledim. Ben de Instagram'a geldim" şeklinde konuşmuştu.
Fotoğraflar: Instagram