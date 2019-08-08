"AYRI EVLERDE KALMIYORUZ"

27 Eylül de boşanacakları iddiasına ise Ortaç, "Eylül mü? Ne bileyim abi. Yok yok. Şu an boşverin. Ayrı evlerde kalmıyoruz. Ben de iyi değilim. O yüzden burada kalamıyorum, eve gitmiyorum" ifadelerini kullandı.