"Zaten hastayım, sinir krizi geçirdim!"

Çekim yapan film ekibini videoya alan Ortaç, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamıştı. "Evimin önüne açık büfe koymuşlar, film çekiyorlar. 5’te geldim eve, sadece 3 saat uyudum. MS hastası adama yaptıklarına bakın" diyen Serdar Ortaç, kısa bir süre sonra paylaşımını silmişti.

Ortaç, basına yansıyan haberlerin ardından konuyla alakalı yeni bir paylaşımda bulundu. Açıklama yapan Serdar Ortaç, "Sabah 5'te yoldan geldim, uyudum. Camdan gürültüler geliyor. Kalktım, pijamayla dışarı çıktım. Kapının önü insan dolu. 3-5 koca kamyon sokağı kapatmış. Evin önünde 20 tane yemek masası... Meğerse 3 bina aşağıda reklam filmi çekiyorlar. Uyumuşum, zaten hastayım. Günde 8 ilaç alıyorum. Sinir krizi geçirdim. Bağırıp, çağırdım..." dedi.