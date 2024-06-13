Serdar Ortaç: Söylenenler yalan, inanmayın

"İNANMAYIN"

Serdar Ortaç, söz konusu iddia sonrası açıklama yaptı: Geçen sene bir arkadaşımdan borç aldığım dönemde gerçekleşen WhatsApp konuşmalarını bulmuşlar, onları yayınlıyorlar. 300 kişilik bir grup kurup herkesten para istemişim. Bunlara inanamayın, eğer benim adıma sizden biri para isterse kesinlikle inanmayın.