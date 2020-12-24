"ZAMANINDA BİRİKİM YAPAN YAŞADI"

Şarkıcı, gazetecilerin ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in "Ev kiralarıyla geçiniyorum" sözlerini hatırlatması üzerine "Zamanında birikim yapanlar yaşadı. Benim de bir tane evim var o bana yetiyor" ifadelerini kullandı.

Serdar Ortaç, ayrıca kardeşinin kendisine araba hediye ettiğini de söyleyerek "Ben her ne kadar benim bisikletim var desem de içinden gelmiş" dedi.