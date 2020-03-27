"TEK BAŞIMA TAKSİYLE GİTTİM"

Serdar Ortaç, koronavirüs testi yaptırdığı gün ile ilgi, "Ben hastaneye sabah ateşlenip tek başıma taksiyle gittim, herkes uyuyordu. Yanımda kimse yoktu, Seçil de yoktu. Seçil zaten bende değildi o gün" dedi.