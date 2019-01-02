"AYRILMIYORUZ, BOŞANMIYORUZ"



Geçtiğimiz günlerde eşi Chloe için, "Oturup konuşacağız, ben ayrılmak istemiyorum" açıklamasının hatırlatılması üzerine Ortaç, "Biz her gün konuşuyoruz. Ayrılmıyoruz, boşanmıyoruz. Bu haberler hep çıkıyor. Boşanmamızı isteyenler çıkarıyor bu haberleri ama bizim herhangi bir soru işaretimiz yok" dedi.