"Mehmet Ali yapmaz diye tahmin ediyorum"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, önceki akşam Kuruçeşme Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ortaç, özel hayatıyla ilgili sorulara, "Aşk varsa yolla" diyerek, esprili bir yanıt verdi.

"ANNEMİ DİNLEMEDİM, EVDE KALDIM"

Annesinin "Sarışınlardan uzak dur." sözleri hatırlatılan Serdar Ortaç, "Esmerlerden seçmemi istemişti, hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim, evde kaldım." diyerek, herkesi güldürdü.

Serdar Ortaç

"AFFETTİLER BENİ, ÇOK ŞÜKÜR"

Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından, siyah-beyazlı takıma yönelik sözleriyle ilgili tepki toplayan ve ardından özür dileyen şarkıcı, "Beşiktaş ile arayı düzelttiniz mi?" sorusuna, "Aman beyler, o konuyu hiç açmayın. Affettiler beni, çok şükür." ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Erbil ile Ece Ronay

"MEHMET ALİ YAPMAZ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Ortaç, ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in klibinde rol aldığı sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ı taciz ettiği iddialarıyla ilgili de konuştu. Serdar Ortaç, "Haberlere bakamadım ama Mehmet yapmaz. Vallahi şaşırdım, kaldım. Öyle tahmin ediyorum." dedi.

Ardından ünlü şarkıcı, Kuruçeşme Açıkhava'daki üçüncü konserine "Mesafe" şarkısıyla çıktı. Ortaç, en sevilen şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir konser yaşattı.

"Karabiberim", "Ben Adam Olmam", "Sana Değmez" ve "Poşet" gibi birçok hit şarkısını seslendiren Ortaç, konser boyunca hayranlarını hem şarkılarıyla eğlendirdi, hem de samimi sohbetiyle güldürdü.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalan Serdar Ortaç, zaman zaman da en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.