"KORONAVİRÜS TESTİ NEGATİF ÇIKTI"

Serdar Ortaç, konuyla ilgili "Koronavirüs testi negatif çıktı. Biraz ateşim vardı, yutkunma zorluğum oldu. Korktum. Sabah 9’da kalkıp, geldim. Test negatif çıktı, bir şey yok. Şükürler olsun" şeklinde konuştu.