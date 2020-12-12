Fenomen eğlence programı İBO SHOW ekranlara geri döndü. Her hafta Cumartesi akşamları seyirciyle buluşan İBO SHOW'un bu haftaki konuklarından biri de Serdar Ortaç. Serdar Ortaç kimdir, kaç yaşında? Serdar Ortaç sevgilisi kim ? İşte Serdar Ortaç şarkıları...

SERDAR ORTAÇ KİMDİR?

Serdar Ortaç 16 Şubat 1970'da İstanbul'da doğdu. Türk şarkıcı, söz yazarı ve besteci. Bazı müzik eleştirmenleri tarafından kendisinin Türk pop müziğinde bir dönemin standartlarını belirlediği kabul edildi ancak 2000'li yılların başından sonra ürettiği şarkıların birbirinin tekrarı olması gerekçesiyle olumsuz eleştirildi.

SERDAR ORTAÇ HAYATI

16 Şubat 1970'te İstanbul'da Vakıf Gureba Hastanesi'nde doğdu. Aslen Kastamonuludur ve köken olarak Kırım Tatarı'dır. İlk öğrenimini Kocamustafapaşa'da ve orta öğrenimini Suadiye Lisesi'nde tamamladı. Lise öğrenimini ise Haydarpaşa Endüstri Meslek Lisesi, Torna ve Tesviye bölümünde tamamladı. Babası küçük bir dükkanda torna tezgâhı olan plastik kalıpçısıydı. Çocukluğunda babasının yanında çalışır, hafta sonları ise simit ve su satardı. Babası sayesinde iş hayatını ve ayakta durmayı öğrendiğini, birçok şeyi babasına borçlu olduğunu sanatçı sık sık dile getirmektedir. Yüksek öğrenimine Bilkent Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünde başladı fakat tahsilini tamamlamadan üniversiteden ayrıldı.

Bir sene kadar İstanbul'daki radyolardan birinde program yapımcısı ve sunucu olarak çalıştı. Radyo programlarını dinleyen bir albüm yapımcısı tarafından dönemin plak şirketlerinden biri olan RAKS ile sözleşme imzalaması teklif edildi. Böylelikle o güne kadar yazdığı şarkılarını, kendi sesi ile seslendirme şansını yakaladı ve ilk albümünü yaptı.

1998'de asker kaçağı olduğu gerekçesiyle 66 gün hapiste kaldı. 3. albümü olan "Gecelerin Adamı", 10 Temmuz 1998'de piyasaya çıktı. Bu albümünde de aranjör olarak Selim Çaldıran ve Feyyaz Kuruş'la çalıştı, albümdeki "Gecelerin Adamı" şarkısı yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi oldu. "Mutsuzsun" şarkısında Ebru Gündeş'le aynı klipte rol aldı. Ortaç, 1999 yılında "Hürriyet Altın Kelebek" yılın en başarılı sanatçısı ödülünü aldı.

Ocak 2005 yılında ise Mavi Ağaç Yayıncılık'tan şiir/anı türünde 2005 yılına kadar yazdığı şiir, şarkı sözü ve anılarından oluşan Bu Şarkılar Kimin İçin kitabını yayımladı.

7 Haziran 2012 tarihinde albüm çıkmadan kısa süre önce kendisine birçok şey kattığını dile getirdiği, kendisini hayata hazırlayan babası Mehmet Ortaç vefat etti. Serdar Ortaç albümde bulunan "Ne Bu Neşe" adlı şarkıyı babasına ithafen okuyacağını dile getirmiştir.

SERDAR ORTAÇ EVLİ Mİ, EŞİ KİM?

6 Haziran 2014'te İrlandalı Chloe Loughnan ile evlendi. Bu evlilik 2019 yılında sona erdi.

SERDAR ORTAÇ'IN HASTALIĞI NE?

Evlendikten kısa bir süre sonra multipl skleroz (MS) hastalığı olduğunu duyurdu. Bir süre hastanede tedavi gördükten sonra sağlık durumu iyiye doğru gitti.

SERDAR ORTAÇ ALBÜMLERİ

Aşk İçin (1994)

Yaz Yağmuru (1996)

Gecelerin Adamı (1998)

Bilsem ki (1999)

Okyanus (2002)

Çakra (2004)

Mesafe (2006)

Nefes (2008)

Kara Kedi (2010)

Ray (2012)

Bana Göre Aşk (2014)

Çek Elini Kalbimden (2015)

Serdar Bizi Diskoya Götür (2015)

Gıybet (2016)

Cımbız (2017)

SERDAR ORTAÇ SEVGİLİSİ KİM?

Serdar Ortaç şimdilerde Türk şarkıcı ve söz yazarı Seçil Gür ile birlikte.