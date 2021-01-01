Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç yanına yaklaşan Milli Piyango bileti satıcısını çağırarak bilet aldı. Ünlü şarkıcı, bileti aldığı sırada satıcıya, "İnşallah uğurlu gelirsin. " diyerek bilet seçti.

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