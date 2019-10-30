SERDAR ORTAÇ KONUŞMA YASAĞI ALDIRMIŞTI

Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde eski eşi Chloe Loughnan'a konuşma yasağı aldırmıştı. Karara göre; Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile evli kaldığı dönem ve evliliğinde yaşadıklarıyla ilgili olarak konuşamayacak. Genç model, yasağı delerse 100 bin TL ödeyecek. Aynı şartlar Serdar Ortaç için de geçerli olacak. Ortaç da verdiği röportajlarda Chloe ile evliliğinden bahsedemeyecek.