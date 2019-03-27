Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan, boşanma iddialarıyla ilgili, "Neden bana soruyorsunuz? Kaç kere çıktı bilmiyorum ve sürekli çıkıyor. Kaç senedir Türkiye'de yaşıyorum ve ne dedikodu yapıyorum, ne de birinin arkasından konuşuyorum. Neden herkes bunu yapıyor bilmiyorum" şeklinde yanıt verdi.