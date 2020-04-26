"BOŞ YAPMAYIN"

Kim bir virüs çıkacağını bilebilirdi? Ne saçma bu konuşmalar! Yok evleri, yok büyük çanta! Herkes bütçesine göre ev alır!

Ama olur mu şimdi, tam zamanı demagoji yapmanın. Kumarda giden evler, villalar zamanında virüs yoktu.