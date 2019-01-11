"BİRİLERİ KAFASINDAN SENARYO YAZIYOR"

Boşanmayacaklarını tekrar yineleyen Serdar Ortaç ise, "Bizim ekonomik olarak bir ayrılığımız yok, kesemiz bir. Benim kazandığım para onun, onun kazandığı para benimdir. Ayrıca Chloe ekonomik özgürlüğü elinde olan bir kadın, mesleği var ve teklif geldikçe çalışıyor, kazanıyor. Dediğim gibi nerden çıkıyor bunlar bilmiyorum. Birileri kafasından senaryo yazıyor, haberini yapıyor, ayıp" dedi.