Ünlü şarkıcı boşandığı eşiyle ilgili olarak şu ifadeleri kullanmıştı:

Chloe çok iyi kalpli biri, bir yere iğne batırmaya çalışmaz. Söylemek istediği bir şey varsa direkt söyler. Hanıma çok yüklendiler, ‘Böyle yaptı’ diye. Nereden biliyorlar! Hiçbir şey yaptığı yok! Ben düşman ilan etmemişim kendi hanımımı, niye siz düşman ediyorsunuz. Ben her zaman onun yanındayım, isterse yardım etmeye de hazırım.