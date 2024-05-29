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        Haberler Magazin Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim - Magazin haberleri

        Serdar Ortaç: Her şeyi kaybetmişim

        Geçtiğimiz hafta Harbiye Açıkhava Sahnesi'ndeki konserine alkollü çıkan Serdar Ortaç; "Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" demişti. Ünlü şarkıcı, yaşananlarla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 12:17 Güncelleme: 29.05.2024 - 12:34
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          Son dönemlerde sosyal medya hesabından açtığı canlı yayınlar ve yaptığı açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Serdar Ortaç, bu kez de Harbiye Açıkhava Sanhesi'nde sarhoş çıktı.

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          Ayakta durmakta güçlük çeken şarkıcı; "Bu gece sizden daha çok eğlendim. Sarhoş oldum, içkinin Allah belasını versin" dedi.

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          Serdar Ortaç, gelen tepkilerin ardından içini döktü ve şunları söyledi: Her şeyi kaybetmişim zaten. Sağlığımı kaybetmeyeyim diye düşünüyordum, onu da kaybettim. Kardeşim, babam, orkestramda en sevdiğim gitaristim öldü.

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          Bunların hepsi beş sene içinde oldu. Boşandım, o en hafifiydi. Kaybedeceğim bir şey yok. Evim yansa, dönüp bakmam. Ben hata yaptığımı biliyorum. İçmezsem hata yapmam, onda kesinim. Alkolü bıraktığım gün bence ağrılarım da azalacak.

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