Serdar Ortaç: Hangi aklı başında adam bunu söyler? - Magazin haberleri

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2014 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ve İrlandalı model Chloe Loughnan, ağustos ayında tek celsede boşanmıştı.

Ortaç, boşanmanın ardından verdiği sürpriz bir karar ile sevenlerini şaşırtmıştı. Şarkıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Instagram hesabını kapatacağını açıklamıştı.

Ortaç, Chloe Loughnan ile olan evliliğini bitirdikten sonra depresyona girdiği ve yeniden kumar oynamaya başladığı yönündeki iddialarla gündeme gelmeye devam ediyor.

"HİÇ ARKADAŞIM YOK"

Son olarak dün yalnız yemek yerken görüntülenen şarkıcının "Hiç arkadaşım yok" açıklamasını yaptığı iddia edilmişti. Ortaç, çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Şarkıcı, şunları söyledi:

"HANGİ AKLI BAŞINDA ADAM BUNU SÖYLER?"

Arkadaşlar bugün basında çıktı. Yalnız yemek yerken 'Hiç arkadaşım yok' demişim. Böyle bir şey söylemedim. Varsa ses kaydı çıkartsınlar. Hangi aklı başında adam böyle bir şeyler söyler?

SİNAN AKÇIL'DAN DESTEK

Öte yandan Ortaç'ın bu açıklamasına Sinan Akçıl'dan yorum gecikmedi. Akçıl, "Ben varken bu açıklama yanlış olmuş Ortaç'ım" ifadeleriyle şarkıcıya destek oldu.

Ortaç, Akçıl'a şu yanıtı verdi:

Baba vallahi ben öyle bir şey söylemedim. Neden yalnız yemek yiyorum diye sormuşlar güya. Ben de 'Yalnız yiyorum, arkadaşım yok' demişim.

Akçıl ise, "Senin yüzlerce arkadaşın, onlarca dostun, milyonlarca sevenin var" yorumunu yaptı.