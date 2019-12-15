Kaç kişi aramızda bekar diye soracağım ama hemen hemen herkes bekar. Arkadaşlar ben de bekarım. Dünyanın en güzel şeyi evlilik, evlenmek harika bir şey ama evlenince hazır olun kimseye bakamıyorsunuz, 'canım cicim' diyemiyorsunuz. Beğendiğiniz biri çıkıyor, onunla konuşamıyorsunuz ama şu anda herkesle konuşuyorum. Sizin de aklınızda bulunsun.