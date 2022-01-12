"Daha sonra konuşalım"

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam Bebek'teki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Otomobiline bineceği esnada basın mensuplarına poz veren Ortaç, "Daha sonra uzun uzun konuşalım." dedikten sonra oradan ayrıldı.