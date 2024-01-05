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        Haberler Magazin Serdar Ortaç çarpıcı itiraflarda bulundu: Kumar oynamam beni mahvetti

        Serdar Ortaç çarpıcı itiraflarda bulundu: Kumar oynamam beni mahvetti

        Son dönemlerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen ünlü pop yıldızı Serdar Ortaç, Alişan'ın programına konuk oldu ve çarpıcı itiraflarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 12:47 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:47
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        • 1

          Bir süredir TikTok platformu üzerinden açtığı canlı yayınlar ile adından söz ettiren ünlü popçu Serdar Ortaç, "Alişan ile Hayata Gülümse" programına konuk oldu. Programda çarpıcı açıklamalarda bulunan Serdar Ortaç, pişmanlıklarını dile getirdi.

        • 2

          "ÇOK KUMAR OYNAMAM BENİ MAHVETTİ"

          Program esnasında kendisine yöneltilen "Bu hayatta seni en çok üzen şey ne?" sorsunu yanıtlayan Ortaç, şu açıklamayı yaptı;

          “Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti. Şimdi yok ama çok geç oldu. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Kendini kaybederse 10 gider. 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum. İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.”

        • 3

          Şöhretiyle ilgili konuşan Serdar Ortaç "İlk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir lisenin önünden geçerken, 'Serdar Ortaç' diye bağırmaya başladılar çok şaşırdım. Meşhur olduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

        • 4

          "PARAYA HİÇBİR ZAMAN DEĞER VERMEDİM"

          "Gelecekle ilgili hiç plan yapmadım" diyen Ortaç, "Rahmetli babama dedim ki 'Parayı koyacak yer bulamıyorum' o da bana 'Oğlum bankaya yatır sana' dedi. O zaman bütün bankalarda param vardı. 'Sen onu da yiyeceksin' dedi. Ben o paranın biteceğine inanmazdım, demek ki olmuyor. Paraya hiçbir zaman değer vermedim" dedi.

        • 5

          "GENÇLİĞİMİ ÖZLEDİM"

          Sağlıklı olduğu günleri özlediğini açıklayan Serdar Ortaç, "Artık sıkılıyorum, geçliğimi özledim ama buna alışacağız. Yeni MS atağı gelmedi, doktora gitmedim. Eskisi gibi bisiklete binemiyorum, bisiklet bana çok iyi geliyordu. Sahneye çıkınca her şeyi unutuyorum, sahne bana iyi geliyor" ifadelerini kullandı.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk

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