Evde otur otur herkes gibi biz de çok sıkıldık. Özellikle bir de mesleğiniz şarkı söylemek ise insan daha çok sıkılıyor. Çünkü biz alışmışız sürekli sizlerle birlikte şarkılar söylemeye. Sizlerden alkış almayı da çok özlemişiz.