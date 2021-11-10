İttifak Holding Konyaspor'un kanat oyuncusu Serdar Gürler, A Milli Takım'a çağrılmadığı için teknik direktör Stefan Kuntz'a tepki gösterdi.

Cengiz Ünder'in yerine kadroya alınan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşan Serdar, şu notu düştü:

"Kardeşim hayırlı olsun. Sana saygım sonsuz. Çok iyi futbolcusun, bunu yüzüne karşı da söyledim. Mesajım sana değil, sadece adaletsiz davrananlara. Adaletin olmadığı yerde, neden bu haldeyiz diye düşünüyorlar hala."

30 yaşındaki futbolcu daha sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı kaldırdı.

Serdar, bu sezon 12 maçta 2 gol, 3 asistle oynadı.

İttifak Holding Konyaspor Kulübü de paylaşımla gönderme yaptı:

"Merhaba Stefan. Seni Serdar'la tanıştırabilir miyim?"