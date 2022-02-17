Fenerbahçe'de Çekya ekibi Slavia Prag ile oynanacak mücadele öncesi Serdar Aziz şoku yaşandı. Kadroda yer alması beklenen tecrübeli oyuncunun yaşadığı sakatlıktan dolayı kadrodan çıkarıldığı öğrenildi.

8 EKSİK

Fenerbahçe'de Serdar Aziz'in yanı sıra Slavia Prag maçında 8 oyuncu kadroda yer almadı. Sakatlıkları bulunan Filip Novak, Luiz Gustavo ve İrfan Can Kahveci, Çekya temsilcisi karşısında kadroya dahil edilmedi. Bu isimlerin yanı sıra Burak Kapacak, Diego Rossi ve Miguel Crespo ise UEFA listesine bildirilmemişti. Fenerbahçe'de yeni iyileşen Mesut Özil de riske edilmedi.