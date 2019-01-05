Ligin ilk yarısını lider Başakşehir'in 6 puan gerisinde tamamlayan ve gözünü transfere çeviren Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'la yolların ayrılacağını duyurmuştu. Terim, her iki oyucuyu da sevdiğini ancak çalışma ahlaklarının farklı olduğunu dile getirirken Serdar Aziz'le ilgili flaş bir detay ortaya çıktı.

Menajeri aracılığıyla Fatih Terim'den özür dileyeceğini dile getiren ve hocasıyla görüşme gerçekleştiren milli stoper, görüşme sonrasında takım arkadaşları ve Florya çalışanlarıyla vedalaşmıştı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre Serdar Aziz, takım doktoru Yener İnce ile görüşmedi.

İnce'nin Fatih Terim'i yanlış yönlendirdiğini düşünen Serdar Aziz'in İnce ile vedalaşmadan Florya'dan ayrıldığı öğrenildi.

Terim daha önce Belhanda'dan memnun olup olmadığı şeklindeki soruya "Belhanda'dan iyi de kötü de oynasa memnunum. Bir yeri ağrımadan daha izin istediğini görmedim" ifadeleriyle yanıt vermiş ve bu sözleri bazı oyuncuların maç seçtiği şeklinde yorumlanmıştı.