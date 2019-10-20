Fenerbahçe, milli ara sonrasında Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor'a konuk olurken Serdar Aziz de mücadeleye ilk 11'de başlıyor.

Geçen sezon devre arasında sarı-lacivertlilere transfer olan 28 yaşındaki savunmacı, Denizlispor mücadelesiyle bu sezon ilk kez Fenerbahçe formasını terletecek.

Serdar Aziz ayrıca bu sezon ilk kez ilk 11'de görev yapacak. Tecrübeli futbolcu geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maça çıkmış ve 1 gol kaydetmişti.