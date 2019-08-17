17 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Dünyada 49 ülkede yayın yapan ve sadece Türkiye'de zarar ettiği için, yüzde 30 indirim alan beIN Sports'un CEO'su Sayın Yousef Al Obaidly'ye açık çağrı yapıyorum:
Sayın Obaidly, Selçuk Dereli yetmez, Ivan Bebek adlı bir hakem var Hırvatistan'da onu da getirin!
Emin olun o Hırvat'ın Fenerbahçe düşmanlığı da Selçuk Dereli'nin Fenerbahçe düşmanlığını aratmaz!
Madem Fenerbahçe'ye düşmanca bir yayın yapma kararı aldınız, madem ülkenin en büyük sivil toplum örgütüne; tüketim oranı en yüksek kesimine diş bilemeye karar verdiniz o zaman haddim olmayarak "çok zeki"; "ülkeyi çok çok iyi bilen"; "televizyonculukta çağ atlatan efsane" danışmanlarınızdan! alamadığınız fikirleri ben vereyim..
• Hemen Ivan Bebek'i getirin..
• Madem Fenerbahçe düşmanı adam arıyorsunuz doğrudan Ergin Ataman'ı futbol yorumcusu yapın.
• Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan da ara ara görüş almanızı tavsiye ederim. Hem Fener'e sallar hem Ali Koç'a küfreder..
• Hala tatmin olmazsanız Fenerbahçe maçlarını Fenerbahçe nefretini saklamaya gerek görmeyen yorumculara anlattırın mesela.. Çok tepki gelirse Ersun Yanal düşmanı, Fenerli olduğu iddia edilen yorumcularınıza bir iki sempatik yorum yaptırırsınız olur biter. Bu arada Yousef Bey, bence Beşiktaş maçları için de Cem Papila'yı tavsiye ederim. O ismi de değerlendirmeye almayı bir düşünün!
Haa bu arada illa geçmişinde şaibeli maç-maçlar olan hakemler istiyorsunuz madem Bülent Demirlenk var mesela.. Mutlu Çelik ise tam efsane olur bence.. Ya da hiç uğraşmayın doğrudan Haluk Ulusoy'u genel müdür atayın. Kadrolaşmayı o yapsın.
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Siz danışmanlarınızı değil beni dinleyin. 49 ülke arasında birinci olursunuz!! Aynen böyle devam edin, bu muhteşem ötesi danışman ve yönetim kadrosu ile beIN Sports çok yakında karlı haneye döner.
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