07 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ali Koç, bu yaz transfer döneminde sanırım 2. kez "Bu yıl daha doğru işler yapıyoruz" dedi.
Kendisine katılıyorum. Geçen yıl Islam Slimani hariç yapılan 10 sene başı, Moses ve Serdar Aziz hariç devre arasında yapılan 3 devre arası transferin hepsinin 'patlak' çıkması normaldi. Bizim gibi isimler "Yahu bunlar kim?" dedikçe kötü adam olduk ama haklı çıktık. Çünkü Fenerbahçe'nin üzerine son 6-7 yıldır kabus gibi sinen "Vasatı iyi sanma hastalığı" Ali Koç ve ekibini de sarmıştı. Vasat altı oyunculara wonderkid tanımlamaları yapmalar; boş bidon futbolcuların (Frey - Reyes) transferleri, Ayuv denen 'bitik'in iyi futbolcu sanılması; gibi hatalar peş peşe geldi.
• "Benzia'dan haber geldiğinde inanamadım. Çok heyecanlandım"
• "Wilshere'i İstanbul'a getirmek de bir başarıdır"
gibi akla ziyan açıklamalar ile nerede olduğunun farkında olmayan Demiyın mentalitesi ile geçen sezon acı dolu tecrübelerle geçti.
Bu yıl ise Vedat - Kruse gibi iki önemli oyuncu kadroya katıldı.
Emre Belözoğlu'nun dönüşü ve Ozan Tufan'ın yeniden kadroda yer buluşu da Tolgay-Ekici-Zajc gibi olmayacak/olamayacakların gerçek yerlerini belli etti.
Altay iyi bir kaleci ve transferi doğru. Umarım "Keşke bir yabancı kaleci de alınabilseydi" dedirtmez.
Moses'den ümidi uzun süre önce kestiğimi beni takip edenler/okurlarım bilirler. Deniz Türüç'ün sezon içerisinde bilhassa iç saha maçlarında fayda sağlayacağını umuyorum. Garry Rodrigues için ise büyük beklentilerim yok.
Bunlardan bağımsız olarak Kolarov - Luiz Gustavo ikilisi alındığı takdirde ise takıma sınıf atlatan isimler olacağı kesindir.
Stopere çok para ve 4 yıllık garanti ücret isteyen Kjaer yerine Zanka'nın alınmasını anlayışla karşılarım. Ancak Marcao gibi bulunabilecek uygun bonservisli bir sol stoper de büyük fark yaratır. Ya da Luiz Gustavo'yu stoper oynatıp M'Vila'yı 6 numaraya almak da bir seçenek olabilir.
Lig başlayana kadar Kolarov - Stoper ve özellikle Luiz Gustavo'nun alınması takıma seviye atlatacaktır.
Şartların farkındayız. Ancak iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. 'Yarım doktor candan yarım hoca dinden eder' atasözümüz var.
Yarım kadro da takımı hedeften eder.
Şartlar zorlanır, Gustavo - Kolarov - M'Vila - Juan Jesus - Ighalo - Ihenacho profillerindeki gibi yüksek kalibre oyuncular alımabilirse o zaman "Yönetim işini yaptı. Artık top takımda ve hocada" denilebilir.
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