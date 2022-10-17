Bu kadar git gel, yolculuk, yorgunluk, eksiklik yaşanılan dönemde Jesus'un "Çok da koşup yorulmayalım. Bu maçı bir şekilde geçelim" taktiği başarılı oldu. Çok önemli 3 puandır. Bu oyunu da oynayabildiğini göstermesi de artıdır.