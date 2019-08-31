31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bir kere baştan fikrimi beyan edeyim. Türk hakemliğinin en büyük sorunu hakemlerin Türk olması. Bizatihi hakemler bu sorunun parçası. Jaap Uilenberg'in madem mabadında boncuk var, para vereceğimize geçsin MHK'nın başına 2 yıl boyunca yılda en az 20 maçı yabancı hakemlere yönettirelim. Hata yaparlar ama eyyam yapmazlar.. 2 yıl sonra da yeni bir hakem nesli ile işe başlayalım. Bu radikal önlemler hayata geçmezse bu Türk hakemleri tarihin mezarlığına bir MHK'yı daha gömecek benden söylemesi.
Gelelim Zekeriya Alp ve Oğuz Sarvan'a. MHK'yı yöneten bu iki önemli ismin artık şu sorulara yanıt vermesi lazım.
• Arda Kardeşler, ligin ilk maçında F.Bahçe lehine 3 penaltı verdi. 2'sinin tartışmasız olduğu ittifakla kabul edildi. 3.'sü ise sonradan ortaya çıkan bir görüntü ile yüzde 50 /50 oranında yorumlandı. Ama bu hakem o günden beri maç alamadı. Adeta "Kamuoyunun yarısı çaldığın 3 penaltıdan sadece 1'ini beğenmedi"ye kurban edildi imajı var? Kardeşler daha ne kadar maç alamayacak?
• Aynı hafta, Abdülkadir Bitigen Denizli'de G.Saray aleyhine kırmızı kart verdi. Ve G.Saray lehine bir penaltı çaldı. Her iki karar da doğruydu. Ancak penaltı kaçırıldı G.Saray da maçı kaybetti. Bitigen de cezalandırıldı. "G.Saray karşısında penaltı çalsan da kırmızı verdiğin için cezalandırıldın" imajı oluştu. Bitigen neden cezalandırıldı?
• Mete Kalkavan, G.Saray - Konya maçını yönetti. Tertemiz bir maç oldu. Kalkavan, sarı kart verdiği Seri'yi; VAR uyarısı ile ihraç etti. Bu hafta maç alamadı. Adeta "VAR uyardı ama keşke atmasaydın" cezası verildi imajı oluştu.
• Halil Umut Meler ki bence en tehlikeli hakemlerin başında gelir, F.Bahçe-Başakşehir maçını yönetti. Her iki takımın da birer golü VAR ofsaytı ile geçersiz sayıldı. Tertemiz bir maç oldu ve F.Bahçe kazandı. Gayet temiz bir maç yöneten hakem, bu hafta maç almadı. Adeta "Senlik birşey olmadı ama yine de Fener kazanmasa iyiydi" imajı oluştu. Halil Umut Meler neden maç alamadı?
• Geçen yıl, Telekom'daki Trabzon maçından sonra sezonu kapatan Ümit Öztürk, bu sezon yeniden sahalara sürüldü. Fatih Terim ile fotoğraf çektirmek için adeta kapıda bekleyen görüntüsü ortaya çıkan bu şahıs, bu sezon yeniden ortaya sürülünce adeta "G.Saray lehine hata yaparsan, üstelik en kuvvetli lobilerden birine sahip Trabzonspor'a karş dahi yaparsan biraz üzülürsün ama kaybolmazsın" imajı oluştu. Ümit Öztürk nasıl hakemlik yapacak?
G.Saray'ın herhangi bir maçını nasıl yönetebilir bundan sonra. Ya da G.Saray'ın yarıştığı takımın maçını nasıl yönetebilir? 'Trabzon'la barışsın' diye deplasmandaki bir Trabzonspor maçına atama yapar mısınız?
• Geçen senenin tüm kiri pası sadece Serkan Çınar ile Bülent Yıldırım üzerinden temizlenebilir mi? Ümit Öztürk ile Ali Palabıyık hiç mi ceza almayacak?
• Konya maçında, Erman Toroğlu'na göre tartışmasız penaltı olan Diagne'nin elle temasını VAR hakemi olarak Mete Kalkavan'a anlatmayan, akabinde ödül niyetine Kayseri maçına atanan. Skandal bir müsabaka yöneten. Mustafa Öğretmenoğlu kaç hafta ceza alır? Yoksa en fazla bir iki hafta mı?
• "G.Saray lehine hata yaparsan sorun yok; G.Saray kaybederse hata da yapmasan ceza alırsın" gibi bir imaj oluşmuş mudur oluşmamış mıdır?
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Dürüstlüklerine inandığım iki isme sorularım bunlar. Beşiktaşlı olan ama kimseye 'Anti' olmayan saydığım ve sevdiğim bir isim olan Zekeriya Alp'in ne yazık ki daha 3 haftada oluşan bu imaj konusunda açıklamalar yapmaları yerinde olur. Milli aradan sonra bu lig artık bu kadar 'yanlış imajı' kaldırmaz.
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