Sıra dışı yıldızı olmayan, problem çözebilen tek oyuncusunu transferin son gününün son dakikasında kadrosuna katabilen, alternatifi olmayan sağ bekini ligin başında kullanamayan; en önemli futbolcusu ve alternatifsiz olan santraforu da yokken lider olan bir takım varsa orada başarı teknik adamındır. 2020 takvim yılında en çok puan toplayan takım Beşiktaş ise, maç başına puan ortalaması 2'nin üzerinde olan tek takım Yalçın'lı Beşiktaş ise burada ancak ciddi bir teknik direktör başarısından söz edilir. Bu anlamda puan olarak Yalçın'lı Beşiktaş'ın lider olması önemli bir başarıdır.
Gelelim özelde Kayserispor maçına. Kayseri, ligin son sırasında olmayı hak eden bir oyun oynuyor. Cidden başarılı ve mutlu olmasını istediğim Başkan Berna Hanım'a üzülüyorum ama bu kadro ve bunu söylediğim için üzgünüm ama Samet Aybaba zihniyeti ile Kayseri'nin şansı yok. Sıfıra sıfır, elde var sıfır bir futbol! "Kapan-Çık" takımları için bile çağdışı diyorken Aybaba'nın takımı "Kapan-Çıkama" halindeydi. Bu haldeki takımın tek planı daha 12. dakikada çökecekti. Mensah penaltıyı atamadı. Sonrası kaos. İlk yarıda berbat bir futbol. 2. yarıda yine açmaya çalışan Beşiktaş, yine savunmadan başka hiçbir şey yapmayan Kayserispor vardı. Hasi dahli, anlamadığım Necip dahli falan derken "Bu maç da dünkü G.Saray-Antalya maçı gibi 0-0'a bağlandı" derken Cüneyt Çakır devreye girdi. Fırat Aydınus'u VAR'a çağırttırdı ve bana göre olmayan bir penaltıya hükmetti. 90. dakikadaki bu penaltı ile Beşiktaş öne geçti.
90+5. dakikadaki frikik dışında kaleyi zorlayamayan Kayseri, o pozisyonun dönüşünde 2. golü yedi. Sonrası kaos.
Mensah/Atiba/Josef gibi atletik ama yetenekleri kısıtlı orta saha oyuncularıyla; N'Koudu/Gökhan Töre gibi sakatlık problemleri olan isimlerle problemli stoperlerle, genç kalecileriyle lider olan Beşiktaş için yönetimin Sergen Yalçın'a teşekkür etmesi lazım. Sadece teşekkürle kalmayıp Ocak transfer döneminde 2 tane sağlam 11 oyuncu alması gerek.
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