26 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
G.Saray, kötü bir ilk devre geçirdi. Şampiyonluk için hedef Ocak ayı takviyeleri idi. Linnes - Emre Akbaba ve Onyekuru geri döndü. Aslen Falcao hazırdı. Jesse ve Saracchi ise 'Mahallenin Yeni Çocukları'ydı.
Terim, bu ekipten yeni bir omurga kurdu. Statik Nzonzi'dense dinamik Lemina'ya döndü. Yanına Seri'yi ekledi. (Stoper alınsa orada Donk'u oynatabilir) Ama asıl hamlesi öndeki 4'lüde oldu. Ömer Bayram bence Onyekuru gelene kadar sol öne yerleşti.
Feghouli hala geçen seneki etkisinde değilse de alternatifsizdi. Falcao ve Emre ise gayet iyi ikili oldular. Emre forma giydiği her maçta gol attı. Falcao da ligin üstünde bir striker zaten. Dolayısıyla zaten gol yeme sorunu kronik olmayan G.Saray; ligin 2. devresi ile beraber skor üretmeye de başladı. Değişim burada yani, skor üretiminde.
Hedefe ulaşabilmek için ilk yapılması gereken üst sıradaki hemen her takımın biribirleriyle oynayacakları ilk 5 haftadan 15 puan toplamaktı. Fikstür de buna müsaitti. Denizli en zor rakipti ama 2-1 geçildi. Konya'yı da rahat geçtiler. Haftaya Kayseri ve sonra Kasımpaşa ile karşılaşacaklar. Ardından Malatya'yı ağırlayıp sonra Kadıköy'e gidecekler. 3 Mart'a kadar uçağa binmeyecekler. Bence o 3 Mart'taki Sivas deplasmanı sonrası G.Saray'ın durumu netleşir. Kadıköy ve Sivas dışında puan kaybedecek maçları gözükmüyor. Beşiktaş ve Trabzon misafir gelecek. Başakşehir ve Alanya dışında sert deplasman da gözükmüyor.
Kadıköy ve Sivas'ta kaybetmezlerse beraberlik dahi olsa sonuna kadar yarışın içinde olurlar. Tek dezavantajları durup dururken kendi içlerinde çıkarıp büyüttükleri krizler.. Onun dışında G.Saray ciddi şampiyonluk adayıdır.
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Konyaspor ligin en kötü futbol oynayan takımı. Son 12 maçında 1 galibiyeti olan; onu da son saniye golüyle alabilen; evinde eylülden beri maç kazanamayan, hatta iç sahada en son golünü aralık ayı başında atabilen bir takım Konyaspor. Peki dünyanın kaldırdığı ön liberoyu 3'leyince ne oluyor? Yine kaybediyorsunuz yine kaybediyorsunuz. Bu berbat ve çağdışı futbol anlayışına dünyanın hiçbir ülkesinde hiçbir takımında tahammül edilmez. Bugün bu tabloyu yaşamak uğruna kovulan Rıza Çalımbay ise Sivas'ta oynattığı futbolla parmak ısırtıyor. Hayat işte, bir şekilde mazlumun hakkını veriyor.
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