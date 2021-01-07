" Fenerbahçe, galibiyet halinde turu geçeceği, beraberlik halinde ise eleneceği maçta Real Madrid'e karşı çok akıllı bir strateji ile oynadı. Topu Real'e bıraktılar ve ilk devre yüzde 70'e yüzde 30'luk topla oynama oranı rakipte olsa da Sinan'ın ortası gol olunca devreyi Real'in 2 net pozisyonunu da savuşturunca devreyi önde kapattık. 2. yarıda daha iyiydi. 2-0'ı da bulduk ama o son 10 dakika neydi öyle. Dünya devi topuyla tüfeğiyle saldırdı ve beraberlik için oynadı ama savaşıp kazandık."

☆☆

Yukarıda kırmızı ile yazılan bölüm; Real Madrid'e, Manchester City'ye karşı oynansa hadi geçtim, Telekom-Vodafone deplasmanında oynasanız bir derece. Ama Fenerbahçe bu şekilde bir oyunla 3 puanı aldı. Maçın 90 dakikası boyunca oyunun galibi Alanyaspor'du. Erol Bulut'u ilk yarı için yargılamıyorum. "Alanya'ya karşı önde basmayayım, topu rakibe bırakıp kontra arayayım" demesini bir derece anlayışla karşılıyorum. 70'e 30'luk oran Anadolu takımı istatistiğidir. Ya da kendinden daha kuvvetli takıma karşı oynanırsa makul karşılanabilir. Ama 2. yarıda topa daha çok sahip olmayı düşünmek gerekirdi. Daha çok top ayakta kalmalıydı. 2-0'dan sonraki 10 dakika içinde 3 bulunmalıydı. 81'de Sadık'ın gereksiz penaltısını gole çeviren Alanya sonrasında tamamen hapsetti. Fenerbahçe 81-96 arası 2 tane çok net, 2 tane son pasta problem olan kontra yakaladı. Birini bile değerlendiremedi. Oyun, Fenerbahçe kalibresi için kabul edilebilir değil. Strateji anlaşılır. Ama stratejinin 2. yarıda bilhassa değişmesi gerekirdi. Erol Bulut'a bir eleştirim de Pelkas'ın mevkisi ile ilgili. 10 numara pozisyonunda oynarken verimli olan bu oyuncu, Mert Hakan girdiğinde yine sol öne atıldı. Mert Hakan sol öne geçse, Pelkas 10'da kalsa hem Mert hem de Ferdi daha fazla gol pozisyonu bulurdu. Pelkas bu öldürücü pasları daha zamanlamalı atabiliyor.

Alanya gibi ciddi bir rakibe karşı 3 puan çok iyidir. Kazanmak da mühimdir. Ama bu maça özel strateji de olsa Bulut'un bu kadar mahkum bir Fenerbahçe oyunu seyrettirmesi kabul görmez. Bilgisi olsun. Dileyelim bu maçla beraber bu edilgen futbol bitmiş gitmiş olsun.

Tisserand mükemmel oynadı. Nazım ha keza çok iyiydi. Pelkas harika bir gol attı ama maç içerisinde bu oyun mantalitesi ile kayboldu. Ozan bilhassa 2. yarı müthişti. Enner Valencia değişik bir adam ve savunma yönü de kuvvetli. Lakin tekniği çok zayıf ve penaltı kullanması da hata. Thiam ve Samatta bu takımın en uç oyuncularıdır. Cisse de Ademi de kiralık/satılık verilebilir. Ama bu iki santrafor kadroda sezonu tamamlamalı.

Bir de Sosa konusunda Fenerbahçe Futbol Şubesi bir açıklama yapsın bize. Ama zekamıza hakaret edip 'sakat' demesinler. Bu adamın nesi var? Oynamayacaksa satılsın. Satılmayacaksa artık katkı alınsın. Bu maç kulübede olsa 2. devre oyuna girse top yaparsın bu kadar da baskı yemezsin. Bu arada Alanya'yı ve Çağdaş Atan'ı bir kez daha tebrik ediyorum. Bakasetas ve Caulker da gerçekten üst düzey oyuncular.

Halil Umut Meler, bir kaç tane gereksiz sarı kart hariç iyi maç yönetti.

NOT:

Bu resimde görülen çizilen ofsayt çizgisi. Pozisyon ofsayt. Çizgiye gerek yok ama Hawk Eye şirketinin, VAR hakemlerinin bu saçmalığı acil açıklaması lazım. Bu durum, VAR da tartışmadığımız tek şey olan ofsayt kararlarına da şüphe düşürür.