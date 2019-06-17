Cumhurbaşkanlığı kupası kimin?

Türkiye Ligi normal sezonda lider kim?

Euroleague'de yarı finalde Fenerbahçe'yi yenip finale çıkan kim?

Ve

Ankara'da

Sinan Erdem'de

Ataşehir'de Obradovic'in takımını yenen kim?

Şampiyonluk serisinde 3-2 öne geçen kim?

Bu soruların yanıtı belli: ANADOLU EFES ve G'ERGİN ATAMAN..

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30 milyon Euro'luk bütçesi ile 18.7 milyon Euro bütçeli Anadolu Efes'e geçilen kim?

G'Ergin Ataman'a sürekli her yerde yenilen kim?

Kulüpte şak diye emredince tak diye yapılan kim?

Zelijko Obradovic..

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Sonuç bellidir. Maalesef Ergin Ataman Obradovic'ten çok daha iyi bir sezon geçirmiştir. Maalesef "Kral Obra" bu sezon çok ama çok FORMSUZ..

Bu sene Obradovic, transferleri ile takım idaresi ile, rotasyon hataları ile yerli oyuncuları hiç geliştirememesiyle başarısız bir sezon geçirmiştir. Bu seneye mahsustur.

Ama Obradovic peygamber değildir. İnsandır ve hata yapar. Bu sene bir çok hata yapmıştır.

Ergin Ataman da onu geçmiştir.

Bu kadar imkan tanınan bir hoca; şartlar ne olursa olsun haza F.Bahçe düşmanı Ataman'a bu kadar yenilmemeliydi.

Obradovic ciddi bir uyarıyı hak etmiştir. Maurizo Gherardini ve Obradovic bu sene yönetimin kendilerine tanıdığı imkanları doğru kullanamamıştır.

Peygamber olmayan, önünde sonunda F.Bahçe'nin bir çalışanı olan Obradovic de eleştirilmelidir. Ben de eleştirdim. Ama çakma basketbol yazarları ile Obradovic'in "muzunu yemeye" dünden razı müritleri Sırp hocanın eleştirilemez olduğunu düşündüler. "Obra'yı savunmak, müritlik yapmak" bu tip boş beleşlerin öne çıkma sebebi oldu.

Gelinen nokta belli: Obra bu kez de 10 sayıyla G'Ergin'e kaybetti. Şampiyonluk için Anadolu Efes'e artık 1 galibiyet yetiyor.

Gerçek Fenerbahçeliler üzülmüştür. Eminim Obra da üzülmüştür. Oyuncular da..

Sözüm müritlere.. Siz üzülmeyin. Ataman'ın sevincini izleyin.. Obra Kraaaalll diye bağırmaya devam edin.. Biz Fenerbahçeliler üzülürüz siz tapınmaya devam edin..