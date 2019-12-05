05 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
F.Bahçe'ye sezon başından bu yana yapılan bir uygulama var.
Geçmiş 13 maçta 6 galibiyeti olan F.Bahçe'nin galibiyetle biten tüm maçlarının hakemleri sonraki hafta dinlendirildi.
Bazısı bir kaç hafta maç alamadı.
Yine bu dönem F.Bahçe 3 kez yenildi. Bu maçların hakemleri de ne olursa olsun sonraki hafta maç aldı.
Yani bariz şekilde F.Bahçe kazanınca hakemlere maç yok; kaybedince hakem muhakkak maç alıyor.
Ayrıca, Malatya'da kaleci penaltı vuruşunda çizgi ihlali yapıyor ama VAR hakemi uyarmıyor çünkü F.Bahçe penaltıyı kaçıran taraftı. VAR hakemi sonraki hafta maç alıyor. Yani penaltıyı tekrarlatmayan hakem ödüllendiriliyor.
6 gün sonra bu kez İzmir'de kaleci penaltı vuruşunda çizgi ihlali yapıyor. Bu kez VAR hakemi uyarı yapıyor. Penaltıyı kurtaran taraf F.Bahçe'ydi. VAR hakemi bu hafta da maç alıyor. Yani kaçırılan penaltı F.Bahçe'nin; kurtarılan penaltı yine F.Bahçe'nin. İhlal aynı; karar farklı ama biribirine taban tabana zıt kararlar veren her iki hakem de ödüllendiriliyor. Tek bir ortak nokta var o da mağdur tarafın F.Bahçe olması..
Şimdi "Şakül Gibi" olduğunu iddia eden ama olmadığı ortaya çıkan Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ile oluşturduğu 'müselles' ile açıkça bir tavır sergiliyor. Şimdi Nihat Özdemir'e soruyorum;
Sayın Başkan; yıllardır futbolun içindesiniz. Türk Milli Takımı'nın da başkanısınız. Şimdi düşünün; Türkiye'nin kazandığı her ama her maçtan sonra hakemler dinlendiriliyor. Kaybettiği her maçtan sonra da ödüllendiriliyor. Birebir aynı pozisyonda 6 gün arayla biri Türkiye'nin kaçırdığı; diğeri Türkiye'nin kurtardığı penaltılar sonrası taban tabana zıt kararlar veren her iki hakem de ödüllendiriliyor. Bu iki hakemin de tek ortak noktası Türkiye'yi mağdur etmeleri.
Öte yandan Türkiye'nin rakipleri olan İtalya ve İsviçre'ye karşı hata yapan bir hakemin sözleşmesi sonlandırılıyor; diğerine de haftalardır maç verilmiyor.
Durum buyken siz, evet siz Sayın Özdemir; Türkiye'nin başkanı olarak ne yapardınız?
En azından bir açıklama isterdiniz değil mi?
Haftalardır bu açıklamayı bekliyor Fenerbahçe de.. Ama 'müsellesçi Zekeriya Alp' ile onunla birlikte 'pergel bacakları'nı tamamlayan Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen ölü taklidi yapıyor. Vicdan sizin Nihat Başkan.. Burada bir operasyonel harekat olduğu aşikar. Soru şu ki bu operasyonun bir hedefi de siz misiniz? Yoksa operasyonun farkında mısınız?
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