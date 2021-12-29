Öncelikler en çok merak edilen sorunun yanıtına gelelim. Löw de Jorge Jesus da F.Bahçe'ye gelmiyor. Hep anlatırım, Ramon Calderon'un 80 milyon Euro karşılığında alamadığı Kaka'yı Florentino Perez ertesi sezon 65 milyon Euro'ya aldı. İşin sırrını soranlara "Onlar almayı bilmiyor" demişti. Bilic'i alabilirler mi inanın emin değilim.

Maça gelelim. M-esut-İ-rfan-M-ert üçlüsünün oluşturduğu MİM, 9 kişilik Karagümrük'ü yenememiş; işi bırakmış Malatya'yı zor yenmişti. Bu maçta Mesut kadroda yoktu. İrfan ve Mert de diğer arkadaşlarına yer açmışlardı. Burak Kapacak 11'deydi. Maç eksiği koordinasyon hataları getirir. Enner'de olduğu gibi. Ama Burak'ta ciddi bir pozisyon bilgisizliği var. İnşallah eğitime açık bir gençtir. İlk devre Afyon daha iyi oynadı ve en net pozisyonda da bir kafa vuruşları çizgiden çıkarıldı. 2. devre İrfan ve Mert, kendileriyle beraber Zajc'ı oyuna soktular. Bence Rossi kalmalıydı sahada. Yine 75'lere kadar hiç bir şey üretemeyen bu takım da Afyon'un da yorulması ile maçı tek kaleye çevirdiler. Bloklanan şutlar eşitliği bozamadı. Maç uzadı. Uzatmada artık iyice yorulan Afyon bir de penaltıya sebebiyet verince ev sahibi öne geçti. Sonrası Afyon'un teslimiyeti. Osayi'nin golü..

Fenerbahçe'nin hocası yok. MİM ile bir yere kadar. Muhtemelen ligin 2. yarısının ilk maçına da MİM çıkarır takımı. Ama o maçı kazanamazlar. Tahminim ligin en erken 2. ya da 3. maçında yeni hoca gelir. Çünkü bir hoca olabilmesi için malum önce karar vermek gerekir. F.Bahçe turu geçti. Son 16; çeyrek Final tek maç; yarı final ve final de 3 maç desek 5 maç sonra 8 senelik kupa hasretinin dinmesi demek. Eleştirilere set çekmek demek. Nefes demek. G.Saray yok-Başakşehir yok. Trabzon'un tek odağı lig şampiyonluğu. Ciddi şans var kupa için. Bir an evvel karar-kupaya özel prim ve Samandıra'da hakimiyet kupayı getirebilir.