Fatih Terim; gündem değiştirme, okları başka yöne çekme, gerginlik öfkeyi kendisinden başka herkese yönlendirme konusunda dünyaya ders verir.

Rangers adlı son derece sıradan oyunculardan kurulu takıma yenilerek elenilmesinin 1 numaralı sorumlusu kendisiyken maçtan sonra "Satma konusunda başarısızız. Bunu söyleyince bazıları alınıyor ama gerçek bu" diyerek hedefi yönetime çevirdi. G.Saray taraftarının bir kısmı da sandı ki Mustafa Cengiz sadece bir (1) orta saha oyuncusu daha alsa Fatih Terim Glasgow'u eleyecekti!!!

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Sene başında 4-1-4-1'i dizen; Saracchi - Taylan - Omar tempolu üçlüsü önündeki Belhanda - Arda - Feghouli - Emre 4'lüsü en ilerideki Falcao'yu da aralarına aldıkları bir HIZLI PAS OYUNU oynatan ve ligde FARKLI bir şey yapan tek takım idi.

Ancak Hajduk Split hocası başta olmak üzere Erol Bulut ve sonra da Gerrard, bu iki blok (Arkadaki tempolular - öndeki pasçılar) arasındaki bağlantıyı kesip G.Saray'ı krize soktular. Bu kadar erken kırılan şifreye bir alternatif bulamayan Fatih Terim, Avrupa'da uzun süredir zaten olmayan, artık gösteremediği taktik bilgisini Kasımpaşa maçının ilk 45'inde de "Vefa"ya harcadı. Yine aynı diziliş ve oyuncularla oynadı. Emre yerine tercih edilen Etebo takımın en iyisiydi. Lakin Arda - Feghouli ve Belhanda bitikti. Diagne de kayıptı. 2. yarıda Terim Falcao'yla çift santrfora döndü ama bence Falcao, öylesine!!! oynadı. Babel dışında oyuna girenlerden verim alınamadı. Oysa Taylan yerine Donk; Ömer Bayram ve hatta Oğulcan bile denenebilirdi. Hajduk maçından bu yana bu takım kötü oynuyor. Terim ise transfer sürecinin yönetimi konusunda kendi idarecilerini taraftarın önüne atıyor.

Şimdi G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, çıksa ve dese ki "Kapanan takımları açamıyoruz. Bunu söyleyince bazıları alınıyor ama gerçek bu" o zaman ne olur?

Terim gerçeklerin farkında olduğundan belki de yine bir başka gündem değiştirme adına sahayı maç bitmeden terk etti.

Fatih Terim, kendine gelecek gereken düzeltmeleri yapacaktır. Ancak iflah olmaz Terimistler şunu anlamalı; G.Saray yönetimi 1 orta saha oyuncusu almadı diye bu takım Rangers'a elenmez, Kasımpaşa'ya yenilmez.



Hakem Cüneyt Çakır'ın bariz itelemesine rağmen Kasımpaşa'ya karşı son derece kısıtlı pozisyon üretebiliyorsanız sorun tamamen teknik ekiptedir.

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Maçın spikeri kardeşimiz Galatasaraylı bu biliniyor. Ama bu kadar belli etmesin. Etebo neler yaptı, Emre muazzam kontrol etti, Emre Kılınç harika gitti.. G.Saray TV spikerleri bu kadar anlatırdı.