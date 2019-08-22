• Futbol Piyasası Denetleme ve Düzenleme Kurulu kurulmalı dedim 9 sene evvel, haberin olmadı..

• 6 senedir yabancı hakem gelsin diyorum son 2 yılda fark ettin..

• Atletizm yazdım, Akdeniz Oyunları için izlenim kaleme aldım okumadın..

• EuroLeague CEO'su ile yemek yedim sohbet ettim, yazdım tek bir mail atmadın.. • Sitede yazıya tek bir kez bile tıklamadın..

• Futbolda yere yatma kuralı değişsin dedim ilgilenmedin.

• Dünya Kupası'nda değişen futbol mantalitesi ile ilgili yazılar yazdım okumadın, tartışmadın.

• TFF delegasyonu ile ilgili onlarca yazı yazdım tınmadım.

• "TFF nasıl düzelir"e kafa yordum bir kelime etmedin.

• Kulüpler battı diye sen şimdi yanıyorsun ben 6 sene evvel "Bu bilançolar teknik iflas demektir" demiştim haberin olmadı.

• Spor Bakanları ile konuşup yazdım okumadın, anlattım dinlemedin.

• "İzmir'in yanan dağlarında Fenerbahçe'ye Hatıra Ormanı yapmak yakışır" dedim, üstüne düşünmedin, tweet atmadın, mail bile yollamadın..

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Hiç kusura bakma taraftar kardeşim, kabul et sende 'kaos'un hastasısın.

"Fikir verin, ufuk açın";

"Yapıcı eleştirilerde bulunun" deme bana hiç. Yaptım okumadın, anlattım dinlemedin..

Masal anlatma, klavyeden delikanlılık yapma.. Sen de kaos - kavga istiyorsun... Beğenmediğin bu spor medyasının bu durumunda tüm kabahat sende diyemesem de kabahatin çoğu sende be kardeşim. Şimdi sen bu son cümledeki göndermeyi de anlamayacak ve en iyi ihtimalle "Ne demiş bu" diyeceksin. O da okursan..