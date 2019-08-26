Bu sezon Süper Lig'de Merkez Hakem Kurulu tarafından Serkan Çınar ile birlikte listeye alınmayan iki hakemden biri olan Bülent Yıldırım, bir televizyon kanalında yorumculuğa başladı.

Yıldırım, ilk programında MHK'ye sitem ederek "Türk hakemlerini istatistiki olarak değerlendirdiğiniz zaman tarihe geçmiş 3 hakem var. Biri Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, diğeri de Bülent Yıldırım. Fırat ve Cüneyt'in görev sayıları 350'yi geçti. 25-26 yıl hizmet vermiş biri olarak benim de 250'yi geçti. 25-26 yıllık üst düzey hizmet kolay silinecek bir şey değil. Yaşından dolayı emekliğe ayırabilirsiniz. Bunu hiçbir vicdan kabul etmez. Benim performansımın bu listeden çıkarılacak kadar kötü olduğuna inanmıyorum. Bu detayları sayın başkanın açıklaması lazım. Bir insanla yollar böyle ayrılamaz. Bu etik değil, vicdansızlıktır. İnsanı toplum önüne atıp linç ettiriyorsunuz. Kamuoyunda iki insanı bu şekilde linç ettirmeye hakkınız yok. Bu kadar kolay değil. Bunun açıklamasını bekliyorum sizden" ifadelerini kullandı.

ÇELİKLER'E SORDU

Yıldırım, daha sonra programın yorumcularından olan Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler'e "Hakemlik camiasına 26 yıllık bir katkım var. Önemli bir rol model olduğumu herhalde kamuoyu değerlendirecektir. Bu tarz bir ayrılık vicdanen sizce doğru mu?" sorusunu yöneltti. Çelikler, "Doğru ama eksik" yanıtını verirken Yıldırım "Öyle mi? Elinizde veri var mı?" dedi. Çelikler de buna karşılık olarak "Son dönem performansınıza göre emekli olmanız gerektiğini düşünüyordum" derken bu yanıt sosyal medyada gündem oldu.