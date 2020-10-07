Dünya Şampiyonu Fransa'yı çok iyi bir oyunla 2-0 yendik. Fransa'da 1-1 berabere kaldık. Bir dönem bizimle oynamak istemeyen Almanya, "Gelin bir maç yapalım" dedi.

xAlmanya'da Almanya'ya karşı 3 kez geri düşüp 3 kez geri gelebilmek önemlidir. Genç ve daha evvel milli olamamış oyunculara fırsat vermek daha da mühimdir. Efecan misal, muhtemelen bu maçtan sonra Almanya'dan teklif alacaktır. Nazım gayet iyi bir sağ bek. Ozan Tufan - Dorukhan.. Hepsi gayet iyi oynadı. Almanya'ya 5 net pozisyon verdik haliyle 3'ünü attılar. Biz de 4 pozisyon bulduk 2'sini attık, birinde direğe takıldık diğerinde de Yusuf arka direkte bomboş golü bulamadı. Ozan'ın golü pozisyon değil bireysel yetenekti.

Fransa'yı yenmeler; yıllar sonra bir turnuvaya play-off'suz gitmeler; Almanya'ya karşı 3 kez geri dönmeler mutluluk verici şeyler. Ama daha da önemlisi SEVİMSİZ- KAVGACI-NEGATİF tipler yok bu takımda. Her oyuncumuz kendi işini yapmaya çalışıyor. İyi ya da kötü oynuyorlar ama her seferinde ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar.

Uluslar Ligi denen bana göre gereksiz organizasyonda Rusya maçı benim için önemsiz mesela. Benim gözüm 2022 Dünya Kupası elemelerinde ve yazın yapılacak Euro 2020'de. Biz iyi bir takımız. Turnuvada da elemelerde de ellerinden geleni yapacaklarını bildiğim 'güzel çocuklar'dan oluşan bir milli takım izleyeceğimizden eminim. Asıl önemlisi de o.

Büyük büyük laflar edilmeyen; atomu parçalamadığını bilerek işini yapan teknik ekibimizle, bu ülkemizi doğru temsil eden oyuncularımız bana "Gurur duyulan milli takım" dedirtiyor. Sonuçlar sonraki iş. İsterse performans olarak uçsunlar, Şenol Güneş bu ekibin kimyasını bozacak kimseyi almasın bu takıma. Tek isteğim bu. Teknik olarak söyleyeceğim tek şey, Kenan Karaman 3. santraforumuz olur. Enes Ünal maalesef bu seviyenin oyuncusu değil.