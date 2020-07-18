G.Saray-Göztepe maçını izlerken bir kez daha gördüm ki Avrupa'da futbolu bilmeyen hakemler listesi yapılsa Türk hakemleri 1. sırada yer alır.
• Seyirci yok; dolayısıyla bizim hakemlerimizin hep ağladığı "Baskı çok yeaaaa" durumu yok.
• G.Saray ununu elemiş eleğini asmış. Bakmayın siz zorlama "Avrupa hedefi" masallarına. Göztepe'nin düşme ya da ilk 6 ile ilgili bir durumu yok. Son derece rahat iki takım yani.
• Maç rahat, oyuncular sert değil. Mücadele yok; orta sahalar rahat rahat geçiliyor. Yani şartlar hakem için harika. Hakem yan hakemlikten devşirme Koray Gençerler ve VAR'da 'artist gibi delikanlı' Zorbay Küçük.
Verilen kararlara bak:
• Adem'in Beto'nun ayağından çalıp attığı gol. VAR dan izle tavsiyesi karar iptal.
• Napoleoni'nin golü öncesi Halil Akbunar'ın attığı pas sonrası ayağı geç kalan Saracchi'nin ayağına geliyor VAR izle diyor karar iptal.
• Penaltı kararı külliyen yanlış. Hem saha hem VAR hakemi olmayan müdahale görmüşler.
• Penaltı tekrarı VAR'dan; ne o Beto'nun ayağı 5 cm çizgiden uzaklaşmış.
Şimdi hayatında 5-10 kez futbol oynayan herkese soruyorum:
Bir futbolcu, TOPA VURDUKTAN SONRA, doğal olarak yerden bir miktar havaya kalkan ayağını rakibe değmesin diye neresine soksun? Futbol oynayan herkes ama herkes bilir ki futbolcu topa vururken ayak bir miktar havaya kalkar ve inerken de GEÇ KALMIŞ RAKİBİN bir yerine çarpabilir. Bu müdahalenin topla, topu engellemeyle ya da faul ile rakibi oyundan düşürmekle bir ilgisi yoktur. Bizim hakemlerimiz hadi fizik bilmiyorlar; "topa vururken bir miktar havaya kalkan ayak öyle havada saatlerce duramaz, oyuncu da ayağını bir tarafına sokamaz" durumunu anlayamıyorlar. Ama futbolu da bilmiyorlar.
İngiltere -Almanya - Fransa - Hollanda aklınıza hangisi gelirse her ligde kesin verilecek 2 gol güme gitti. Hem Adem'in hem de Napoleoni'nin golleri futbol cahili hakemlere kurban gitti. Bu hakemlerle Türk futbolunun gelişmesi imkansız.
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Maça gelince.. G.Saray ve Göztepe bitse de gitsek havasındaki maçta olabildiği kadar oynadılar. Bir penaltıyı 2 kez kaçırmalarından belli zaten konsantre sorunları. Her iki takımın da birkaç futbolcusunun bugünden tatile çıkacağını tahmin ediyorum. Emre Akbaba; bu manasız ve hakemler tarafından gadredilen bir maça dair gözlerimizin pasını silen golü ile bir nebze güzellik kattı.
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